Цены на отдых у моря в Сочи после новогодних праздников упали на 20%

Отдохнуть у моря стало дешевле на 20% Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи резко упала стоимость на туры после новогодних праздников. Отдохнуть у моря стало дешевле на 20%. В горах цены упали на 30%.

- Такое снижение цен происходит на южных курортах ежегодно, однако в феврале цены снова вырастут, - сообщили в пресс-службе туроператоров.

На данный момент, свободные номера можно найти почти в любой отеле. Стоимость билетов из Москвы в Сочи примерно стоит 9000 рублей. К слову, во время новогодних праздников курорт посетили не менее 200 тысяч туристов.