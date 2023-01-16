За выходные дни в республике из тонкого льда вывели более 150 человек. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В Майкопе за сутки пять человек провалились под лед. МЧС Адыгеи предупреждает о правилах безопасности на замерзших водоемах.

- Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный. Прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи. -Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за выходные дни в республике из тонкого льда вывели более 150 человек. В ведомстве напомнили, что безопасным считается лед не менее 10 см толщиной, а пешие переправы разрешены на толщине 15 см и более.