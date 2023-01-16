На месте строительства продолжаются археологические раскопки Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

На Кубани при строительстве дорожной развязки нашли древние наконечники копья и фрагмент кости человека. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Многоуровневую транспортную развязку возводят в месте слияния федеральных трасс А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» и А-290 «Новороссийск – Керчь». В конце декабря 2022 года при строительстве обнаружены древние предметы эпохи до н.э.

В частности, здесь найдены железные наконечники копья и дротика, предположительно фрагмент кости человека, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов.

- Эксперты утверждают, что «материалы керамической тары» Гераклеи Понтийской, в частности, гераклейские амфоры, в Причерноморье встречаются достаточно редко, - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как отмечают специалисты, самые поздние артефакты относятся к концу IV - первой трети III в. до н. э. – временам существования Боспорского царства.

Сейчас на месте строительства продолжаются археологические раскопки и разминирование боеприпасов. Как отметил руководитель ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк, даже масштабные исследования не повлияют на сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

- По изучению первичных материалов специалисты по охране объектов наследия примут решение о необходимости дальнейших изысканий, - уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».