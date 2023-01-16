Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске в ДТП с автобусом пострадал водитель грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла ближе к 11:00 на трассе «Краснодар-Верхнебаканский» в районе хутора Горный. Предварительно, водитель грузовика Isuzu не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате ДТП водителя грузовика доставили в больницу для обследования.

- Спасатели оказали помощь медикам скорой помощи в транспортировке пострадавшего и отключили АКБ автомобилей, - рассказал руководитель Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.