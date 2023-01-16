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НовостиОбщество16 января 2023 11:22

Электронное табло не работает на вокзале в Сочи

Починить пока не удается
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Информацию о прибывающих и убывающих поездов нельзя посмотреть уже пятый день.

Информацию о прибывающих и убывающих поездов нельзя посмотреть уже пятый день.

На вокзале в Сочи перестало работать электронное табло. Информацию о прибывающих и убывающих поездов нельзя посмотреть уже пятый день.

Контролеры говорят, что починить табло пока не удается. Пассажиров спасает только громкоговоритель. Однако несколько человек чуть ли не пропустили свой поезд.

- Мы думали, что табло загорится где-то за пять минут. Стояли, ждали. Однако расписание так и не удалось посмотреть. Обратились к контролеру, выяснили, что наш поезд уходит через две минут. Чуть не опоздали, - рассказывают очевидцы.