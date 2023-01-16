Причина пожара устанавливается Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Мать и сын погибли при пожаре в частном доме на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла утром 15 января в Усть-Лабинском районе. 80-летняя женщина и ее 50-летний сын жили в доме по улице Садовой в станице Воронежской. Возгорание заметили соседи, которые вызвали на место пожарных.

Прибывшие спасатели локализовали огонь, после чего обнаружили в комнатах тела жильцов. В настоящее время следователи проводят проверку.

- Назначены судебные медицинские и пожарно-техническая экспертизы, продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины возгорания, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. - По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.