Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Заведующая детсадом на Кубани собрала с воспитателей премию, чтобы вернуть деньги в бюджет района. Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Обвиняемая занимала должность заведующей детским садом №27 в Апшеронске. В июле 2019 года финансовое управление администрации муниципалитета провело ревизию финансово-хозяйственной деятельности учреждения. В результате были обнаружены более 55 тысяч рублей субсидии, которые требовалось вернуть в районный бюджет.

- За совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ «Необеспечение выполнения учреждением муниципального задания в полном объеме», заведующая была привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Чтобы направить средства в бюджет, заведующая потребовала от воспитателей вернуть премии за работу в октябре 2019 года. Позже она перечислила деньги администрации. В суде женщина вину не признала, посчитав, что не сделала ничего противозаконного.

- Суд все же счел подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор был обжалован, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для его изменения, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.