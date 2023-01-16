Крещение традиционно состоится 19 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи подготовили 10 мест для крещенских купаний. Обряд будет проходит во всех районах курорта. Крещение традиционно состоится 19 января.

Купания будут проходить на территории Солохаульского мужского монастыря «Крестовая пустынь». Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в центре откроются места для обряда на пляже “Ривьера”, в Адлере - на пляжах «Чайка» и «Дельфин -1», на озере Rosa Beach на горнолыжном курорте«Роза Хутор».

В Лазаревском районе купания будут проходить на святом источнике в Солохауле, реке Чухукт в микрорайоне Каткова Щель, в микрорайоне Мамедова Щель на улице Ручейной и пляже «Багратион». В Хостинском районе - на базе отдыха «Вертолетчик» и на пляже «Кристалл».

К слову, праздничные литургии будут проходить в 37 храмах Сочи.