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НовостиОбщество16 января 2023 12:06

В сочинском селе Раздольное построят школу на 1100 мест

Мэр Сочи посетил строительную площадку
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В школе оборудуют кабинеты, организуют пространство для творчества и отдыха. Фото: администрация Сочи

В школе оборудуют кабинеты, организуют пространство для творчества и отдыха. Фото: администрация Сочи

В селе Раздольное Хостинского района Сочи появятся новая школа на 1100 мест. Мэр города Алексей Копайгородский посетил строительную площадку и проверил ход работ.

- Темпы взяты хорошие, на месте семьдесят строителей и свыше 10 единиц техники. Подпорные сооружения, фундамент и стены цоколя уже готовы, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

В школе оборудуют кабинеты, организуют пространство для творчества и отдыха. К слову, в свободное от учебы время дети смогут гулять на территории учебного заведения. Рядом со школой построят спортплощадки с тренажерами.