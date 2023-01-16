В сочинском селе Раздольное построят школу на 1100 мест

В школе оборудуют кабинеты, организуют пространство для творчества и отдыха. Фото: администрация Сочи

В селе Раздольное Хостинского района Сочи появятся новая школа на 1100 мест. Мэр города Алексей Копайгородский посетил строительную площадку и проверил ход работ.

- Темпы взяты хорошие, на месте семьдесят строителей и свыше 10 единиц техники. Подпорные сооружения, фундамент и стены цоколя уже готовы, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

В школе оборудуют кабинеты, организуют пространство для творчества и отдыха. К слову, в свободное от учебы время дети смогут гулять на территории учебного заведения. Рядом со школой построят спортплощадки с тренажерами.