Пять заправок на метане построят на Кубани в 2023 году

За последние пять лет в крае построили 16 станций на метане. Фото: администрация региона

На кубани планируют построить пять заправочных станций на метане до конца 2022 года. Они появятся в Темрюкском, Выселковском, Мостовском, Курганинском районах и Краснодаре.

- За последние пять лет в крае построили 16 станций на метане. Важно понимать, что перевод транспорта на метан сегодня – это инвестиции в будущее региона, – заявил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Правительство россии будет возмещать инвестору понесенные затраты до 36 миллионов рублей. Данная программа действует за каждый введенный в эксплуатацию объект.

Поддержку от Правительства могут получить как и владельцы АЗС, так и инвесторы, которые строят за свой счет новые заправочные станции.