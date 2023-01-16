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НовостиОбщество16 января 2023 12:13

Жительница Новороссийска прописала в доме 345 иностранцев

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Женщине грозит до трех лет лишения свободы Фото из архива КП

Женщине грозит до трех лет лишения свободы Фото из архива КП

Жительница Новороссийска прописала в доме 345 иностранцев. На женщину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 37-летняя женщина незаконно поставила на регистрационный учет 345 мигрантов из ближнего зарубежья. При этом проживание в доме всех приезжих не планировалось.

- Подразделением дознания УМВД России по Новороссийску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.