Женщине грозит до трех лет лишения свободы Фото из архива КП

Жительница Новороссийска прописала в доме 345 иностранцев. На женщину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 37-летняя женщина незаконно поставила на регистрационный учет 345 мигрантов из ближнего зарубежья. При этом проживание в доме всех приезжих не планировалось.

- Подразделением дознания УМВД России по Новороссийску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.