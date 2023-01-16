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НовостиОбщество16 января 2023 12:22

Нормативы градостроительного проектирования изменят в Сочи

Была отмечена необходимость повышения безопасности зданий
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация планирует направить основные силы на предотвращение происшествий. Фото: администрация Сочи

Администрация планирует направить основные силы на предотвращение происшествий. Фото: администрация Сочи

В Сочи обсудили новые правила градостроительного проектирования. Администрация планирует направить основные силы на предотвращение происшествий, которые возникают из-за природных явлений. Эксперты будут тщательнее следить за оползнями, селями, камнепадами или подтоплениями.

К слову, в администрации отметили необходимость повышения безопасности зданий. Речь идет об объектах, где чаще всего скапливается большое количество людей. В центре внимания торговые центры и гостиница.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, эксперты обсудили тему ценности земли в Сочи, от которой зависит налогооблагаемая база.