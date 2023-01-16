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НовостиОбщество16 января 2023 12:31

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+

Прогноз по рейтингу стабильный

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банк (ПАО) на уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный.

Основными факторами, на основании которых было принято решение о сохранении уровня рейтинга, стали:

1. удовлетворительная оценка рыночных позиций РНКБ;

2. сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности;

3. адекватное качество активов и портфеля гарантий;

4. комфортная ликвидная позиция;

5. удовлетворительная оценка корпоративного управления.

По рейтингу ruA+ установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга РНКБ на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Подробнее ознакомиться с особенностями формирования рейтинга можно по ссылке.