«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банк (ПАО) на уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный.
Основными факторами, на основании которых было принято решение о сохранении уровня рейтинга, стали:
1. удовлетворительная оценка рыночных позиций РНКБ;
2. сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности;
3. адекватное качество активов и портфеля гарантий;
4. комфортная ликвидная позиция;
5. удовлетворительная оценка корпоративного управления.
По рейтингу ruA+ установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга РНКБ на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
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