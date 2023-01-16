Умная видеокамера нашла вора в Анапе

Мужчина украл деньги у своей сожительницы. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе 44-летний мужчина украл у своей сожительницы 6 тысяч рублей. Найти вора удалось с помощью системы видеонаблюдения «Купол».

- По факту хищения денег в полицию обратилась владелица банковской карты. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установили подозреваемого и его местонахождение. Им оказался ранее не судимый, 44-летний местный житель. Он достоверно знал пин-код карты и без ведома своей сожительницы взял ее и снял со счета деньги, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Мужчину задержали. Он рассказал, что после снятия денег выкинул банковскую карту и потратил все на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.