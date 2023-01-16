Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани16 января 2023 13:00

Умная видеокамера нашла вора в Анапе

Мужчина украл деньги у своей сожительницы
Мария ЧАЛАЯ
Мужчина украл деньги у своей сожительницы. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Мужчина украл деньги у своей сожительницы. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе 44-летний мужчина украл у своей сожительницы 6 тысяч рублей. Найти вора удалось с помощью системы видеонаблюдения «Купол».

- По факту хищения денег в полицию обратилась владелица банковской карты. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установили подозреваемого и его местонахождение. Им оказался ранее не судимый, 44-летний местный житель. Он достоверно знал пин-код карты и без ведома своей сожительницы взял ее и снял со счета деньги, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Мужчину задержали. Он рассказал, что после снятия денег выкинул банковскую карту и потратил все на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.