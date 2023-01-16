В Краснодаре бывшего конкурсного управляющего осудят за коммерческий подкуп

Дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре передали в суд дело на бывшего конкурсного управляющего. Его обвиняют в крупном коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, обвиняемый являлся арбитражным управляющим. В 2020 году он занимал должность конкурсного управляющего строительной компании, в отношении которой была открыта процедура банкротства.

В это время к обвиняемому обратился представитель другой строительной компании с предложением о передаче прав на земельный участок в Краснодаре для строительства ЖК. Конкурсный управляющий согласился, но взамен потребовал передать двухкомнатную квартиру более чем за 4,2 миллиона рублей.

- Реализуя задуманное, обвиняемый в период 2021-2022 годов выполнил ряд входящих в его обязанности действий, в результате которых заявление сторонней организации о приобретении земельного участка было удовлетворено, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

После этого обвиняемый предложил вместо квартиры передать 20 миллионов рублей.

- Учредитель, понимая, что действия управляющего носят незаконный характер, обратился с заявлением о преступлении. В ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного в апреле 2022 года, противоправная деятельность гражданина пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по краю, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Вечером 11 апреля обвиняемый получил 10 миллионов рублей, после чего был задержан. На время расследования мужчине назначили домашний арест. Имущество обвиняемого было арестовано на более чем 6,7 миллиона рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Как уточнили в краевой прокуратуре, обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет со штрафом до 50-кратной суммы от коммерческого подкупа либо без такового.