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НовостиОбщество16 января 2023 13:01

ООО РНКБ Страхование получило «Стабильный» прогноз и вышло на новый уровень

Специалисты Рейтингового агентства АКРА присвоили профессиональный уровень А (RU) РНКБ Страхование
Василина КОПЫЛОВА

Уровень А (RU) (прогноз «Стабильный»), официально присвоенный ООО РНКБ Страхование, свидетельствует о высокой оценке структуры и отличной финансовой поддержке с высоким уровнем кредитоспособности. Кроме материального потенциала и надежность страховщика, аналитики оценивали качество управления структурой и политику менеджмента.

Исследования АКРА показали: на сегодняшний день компания обладает более чем достаточными активами, высокой операционной эффективностью и в ближайшем будущем имеет отличные перспективы роста (с показателями по России - выше средних). Высокий коэффициент ликвидности активов позволяет говорить о дальнейшей стабильности компании и, соответственно, уверенности ее клиентов.

Несмотря на относительную молодость (компания была организована в начале 2021 года) РНКБ Страхование пользуется популярностью, обеспечивая широкий спектр услуг: от финансовой защиты заемщиков кредитов, имущества, до корпоративных решений для бизнеса и его сотрудников.