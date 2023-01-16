Глава города Сочи посетил строительную площадку школы в селе Раздольном

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава администрации города Сочи Алексей Копайгородский посетил с рабочим визитом жилой комплекс «Министерские озёра», чтобы оценить ход строительства общеобразовательной муниципальной школы на 1100 мест, а также обсудить детали проекта с руководством застройщика - компанией AVA Group и встретиться с жителями микрорайона.

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group реализует данный проект в рамках государственно-частного партнерства в сфере образования, в непосредственном сотрудничестве с Администрацией Сочи. Выездные совещания на объекте строительства с сотрудниками компании и руководством ответственных департаментов и управлений является частью совместной работы.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Новая школа для Сочи исключительно важный, стратегически необходимый социальный объект. Последние годы миграционный поток показывает стремительный рост, соответственно вопрос обеспеченности местами в детских садах и школах - один из самых актуальных и находится на постоянном контроле администрации муниципалитета.

«В год архитектуры на курорте мы уделяем особое внимание комплексному и сбалансированному развитию микрорайонов. Новая школа в селе Раздольном примет более тысячи юных жителей Хостинского района. После завершения работ мы значительно разгрузим гимназии №№6 и 9. Поручил уже сейчас начать подбор педагогов для нового учреждения и проработать вопросы организации дорожного движения с учетом мнения местных жителей, чтобы им было удобно», - подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Красивое учебное заведение площадью 30000 квадратных метров встретит учеников 1-11-х классов просторными классами, зонами отдыха, кабинетами-практикумами, лекториями, местами свободного творчества и активных игр на эксплуатируемой кровле. Кровля будет обустроена по всем правилам безопасности для прогулок, игр и спорта. Кроме того, здесь будет создана инфраструктура с двумя открытыми спортивными ядрами, где дети смогут заниматься физкультурой, играть футбол или волейбол.

«Строительство школы станет завершением комплексного развития территории ЖК «Министерские озера». AVA Group с Администрацией города в формате совместно сотрудничества на еженедельной основе проводит выездной мониторинг строительных работ. Для холдинга комплексное развитие социальной инфраструктуры жилых комплексов является приоритетной задачей. Именно поэтому к созданию проекта школы мы подошли с особым вниманием. Уверен, она станет одним из лучших примеров современного образовательного учреждения. Подготовительные работы на объекте ведутся с августа прошлого года. В конце 2022 года было получено разрешение на строительство. После чего, реализация проекта вошла в активную фазу. В настоящее время на 70% выполнены подготовительные строительные работы стадии нулевого цикла: сделаны подпорные сооружения, фундамент, стены цоколя и плита цокольного этажа. На площадке находятся 70 человек и 12 единиц техники. В ближайшее время на объекте будет увеличено количество рабочих смен, техники и строителей», - отметил директор компании AVA Group в г. Сочи Александр Гусев.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Стоит отметить, что девелопер ведёт строительство объекта образования за счет собственных средств. После ввода в эксплуатацию школа станет частью системы образования города.

За 15 лет работы холдингом AVA Group построено и введено в эксплуатацию 152 объекта площадью 1,7 млн м2 в Краснодаре, Сочи, Анапе и Москве. Строительство всех объектов ведется в соответствие с сроками проектной декларации. В текущем году в стадии активной реализации порядка 700 000 кв. м недвижимости. Кроме жилых объектов, холдинг развивает направления гостеприимства, здравоохранения, промышленный и логистический кластер.

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