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НовостиОбщество16 января 2023 13:28

Мэром Адыгейска избран Азамат Хачмамук

Выборы состоялись на сессии городского Совета народных депутатов
Светлана ОВДЕЙ
Азамат Хачмамук Фото: t.me/mahmudtlekhas

Азамат Хачмамук Фото: t.me/mahmudtlekhas

Мэром Адыгейска избран Азамат Хачмамук. Об этом сообщил глава города Махмуд Тлехас в своем telegram-канале.

Выборы состоялись на сессии городского Совета народных депутатов. Главу Адыгейска избрали тайным голосованием.

- Единогласным решением им стал Азамат Хачмамук. Искренне поздравляю Азамата Шамсудиновича с избранием, желаю успехов и достижений на благо города Адыгейска и его жителей. Уверен, у него это получится! – отметил Махмуд Тлехас.

До избрания на должность главы Адыгейска Азамат Хачмамук возглавлял Теучежский район.