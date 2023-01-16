Азамат Хачмамук Фото: t.me/mahmudtlekhas

Мэром Адыгейска избран Азамат Хачмамук. Об этом сообщил глава города Махмуд Тлехас в своем telegram-канале.

Выборы состоялись на сессии городского Совета народных депутатов. Главу Адыгейска избрали тайным голосованием.

- Единогласным решением им стал Азамат Хачмамук. Искренне поздравляю Азамата Шамсудиновича с избранием, желаю успехов и достижений на благо города Адыгейска и его жителей. Уверен, у него это получится! – отметил Махмуд Тлехас.

До избрания на должность главы Адыгейска Азамат Хачмамук возглавлял Теучежский район.