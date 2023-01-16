Компания «АСК» начала выдачу ключей дольщикам 1-го этапа строительства ЖК «NOVELLA»

Фото: AVA Group

Компания «АСК» (входит в состав AVA Group) начала выдачу ключей дольщикам ЖК «Novella», литеров 4,5,6, который находится в Северо-западной части г. Краснодара, в микрорайоне ЭНКА по адресу: ул. Питерская, 40.

На старте проекта Застройщиком было заявлено завершение проекта в 3 квартале 2023 года, но компания «АСК» выполнила строительные работы и ввела в эксплуатацию жилой комплекс более, чем на 9 месяцев ранее сроков, указанных в проектной декларации, поэтому в первом квартале 2023 года будут выданы ключи всем 1450 дольщикам.

16 января 2023 года стартовала выдача ключей дольщикам 1-й очереди ЖК «Novella» – литеров 4,5,6. За 5 дней ключи получат собственники 665 квартир и коммерческих помещений.

Фото: AVA Group

Осмотр квартир, выдача ключей и подписание документов происходит по заранее разработанному графику. Для удобства дольщиков весь процесс оформления документов организован на территории комплекса. Представители отдела клиентского сервиса подробно рассказывают о дальнейших действиях, отвечают на вопросы дольщиков, работники Управляющей компании помогают с установкой мобильного приложения ДОМИЛЕНД.

Жилой комплекс находится в районе со сложившейся инфраструктурой: рядом школы и детские сады, ТРЦ «Красная площадь», ледовый дворец Ice Palace и спортивный комплекс Баскет Холл. Особенность проекта – придомовая территория площадью 1,4 ГА, разделенная на несколько локаций: спортивную, детскую, зону отдыха. Здесь предусмотрены самые современные тренажеры, wi-fi во дворе, скульптуры и малые архитектурные формы. Кроме того, на территории комплекса есть собственные коммерческие помещения. Буквально в шаговой доступности будут продуктовые магазины, салоны красоты, аптеки, а для кого-то это возможность открыть собственный бизнес рядом с домом.

Строительная компания «АСК» и линия генерального подряда «Грант Строй» поздравляют жителей ЖК «Novella» с новосельем. Желаем комфортного обустройства и счастья в новой квартире.

Фото: AVA Group

Год 2023 объявлен в компании «АСК» годом культуры. Совместно с городскими музеями Фелицына и Коваленко планируется проведение мероприятий для жителей сданных домов. Кинопоказы во дворе, посадка деревьев регулярно проводятся компанией во дворах жилых комплексов. Такие активности способствуют сплочению жителей, развивают среду добрососедства. В этом году к таким активностям добавятся новые мероприятия, которые будут прививать детям и взрослым культурные ценности, рассказывать об истории и культуре Краснодарского края, учить с детства беречь и ценить свой край – место, в котором все мы живем!

Договор между Репутацией и ООО «АСК 6» ИНН 2312274561, КПП 231201001, ОГРН 1182375071229 ОКВЭД 71.12.2 ДОГОВОР № А2804 о предоставлении услуг по формированию имиджа и репутации «01» апреля 2022г. ООО «АСК 6» входит в группу компании «AVA Group»

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