Школу по проспекту им. Образцова в Краснодаре планируют открыть в 2024 году

Принять учеников в учреждении планируют 1 сентября 2024 года Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Школу по проспекту им. Константина Образцова в Краснодаре планируют открыть в 2024 году. Об этом сообщили на еженедельной городской планерке.

Будущее учреждение в Фестивальном микрорайоне рассчитано на 825 мест. В трехэтажной школе оборудуют 33 кабинета для учеников с 1 по 11 классы, медпункт, спортивные и актовые залы, библиотеку, пищеблок и спортивное ядро.

В настоящее время работы на объекте отстают на 30 дней. Как отметил мэр Краснодара Евгений Наумов, школу необходимо достроить, несмотря на трудности.

- Тяжелый объект, но нужно его завершить. Подкорректируйте все свои планы, потому что отставание никто нам не простит. Первого сентября 2024 года школа по проспекту имени Константина Образцова должна принять детей. Работайте, отталкиваясь от этого, - отметил глава города.

Уточняется, что сейчас на стройплощадке задействованы семь рабочих и шесть единиц техники.