Краснодарцы вошли в топ-3 самых активных российских путешественников за границу

МТС проанализировала с помощью сервисов МТС Travel и МТС Исследования поездки жителей Кубани за границу на прошедших праздниках. Краснодарцы стали одними из самых активных путешественников в России после москвичей и петербуржцев.

Из стран ближнего зарубежья наиболее популярными для посещения краснодарцев стали Беларусь, Казахстан и Абхазия. Направления по дальнему зарубежью - Турция, ОАЭ и Египет.

В целом количество краснодарцев, выезжавших за рубеж на новогодние каникулы 2023 года, снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство кубанцев, если отправлялись в путешествия, то делали это одним днем – по краю, либо отдыхали в Москве и Санкт-Петербурге.

Сам Краснодарский край в очередной раз стал точкой притяжения российских туристов на праздники. На регион пришлось шесть процентов турпотока всей страны. При этом именно в Краснодарском крае туристы предпочитали задерживаться дольше всего. Если в остальных регионах среднее время пребывания составляло четыре дня, то на Кубань обычно приезжали не менее, чем на пять дней.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года и с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года соответственно, при этом вернувшиеся домой после 1 января в обоих периодах. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты.