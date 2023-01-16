Двое пострадавших госпитализированы Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Смертельная авария произошла 15 января около 19:00 на трассе «Майкоп - Усть-Лабинск – Кореновск» в Теучежском районе. Предварительно, 29-летняя жительница Краснодара за рулем Skoda Octavia выехала на полосу, предназначенную для поворота налево, и столкнулась с ВАЗ-2121.

От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с Lada Granta под управлением 62-летнего жителя Кубани.

- В результате аварии от полученных травм водитель Lada Granta скончался на месте, а находившаяся за рулем Skoda женщина и ее 31-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Адыгея.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

- По данному факту Госавтоинспекцией и следственным подразделением полиции Теучежского района проводится проверка, - добавили в пресс-службе МВД по республике.