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НовостиКарта Кубани16 января 2023 14:39

Видео с заросшими камкой берегами Анапы в январе обсуждают в сети

На курорте ожидают потепление до +16 градусов
Мария ЧАЛАЯ
Берега Анапы заросли камкой. Фото: t.me/makovozovy

Берега Анапы заросли камкой. Фото: t.me/makovozovy

Видео с заросшими камкой берегами Анапы в январе обсуждают в сети. Местные жители радуются наступлению теплой погоды уже во всю купаются в море.

- Кого сегодня в море только нет. И утки, и гуси, и чайки, и водолазы, и даже молодые ребята купаются. На берегу огромное количество камки валяется, но ничего страшного, - рассказал местный житель

Сейчас температура воды составляет +12 градусов. Температура воздуха точно такая же. А крещение на курорте ожидают близкие к рекордному максимуму +16 градусов.