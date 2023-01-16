Берега Анапы заросли камкой. Фото: t.me/makovozovy

Видео с заросшими камкой берегами Анапы в январе обсуждают в сети. Местные жители радуются наступлению теплой погоды уже во всю купаются в море.

- Кого сегодня в море только нет. И утки, и гуси, и чайки, и водолазы, и даже молодые ребята купаются. На берегу огромное количество камки валяется, но ничего страшного, - рассказал местный житель

Сейчас температура воды составляет +12 градусов. Температура воздуха точно такая же. А крещение на курорте ожидают близкие к рекордному максимуму +16 градусов.