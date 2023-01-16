Более 33 млн рублей потратили на ремонт спортзалов в школах Кубани

Новые спортзалы получили ученики 10 кубанских школ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2022 году обновили спортзалы в 10 школах. Работы провели в рамках нацпроекта «Образование». Модернизация всех спортивных залов обошлась в 33,3 млн рублей, в том числе 14,9 миллионов были выделены из краевого бюджета.

- В школах Горячего Ключа, Крымского, Лабинского, Павловского и Северского районов капитально отремонтировали помещения для занятий физкультурой, раздевалки, душевые и тренерские, установили современное оборудование, закупили спортивный инвентарь, - уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Уже известен рабочий план на 2023 год. В рамках нацпроекта обновление ждет спортзалы в семи школах Калининского, Усть-Лабинского и Отрадненского районов.