Стоимость проезда повысится с 24 января Фото из архива КП

В Краснодаре пять коммерческих перевозчиков с 24 января увеличат стоимость проезда. До конца января в городе готовятся принять заявления от остальных перевозчиков, сообщили на пресс-брифинге.

Так, с 24 января пассажиры будут платить 40 рублей вместо 35 на маршрутах № 11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 163А, 186Б, 26, 67, 90, 95, 160А, 166А, 174А. Повышение также планируется для маршрутов № 32, 62, 1, 28, 42, 78, 41, 136А, 146А, 157А, 170А, 176А.

Отмечается, что одной из основных причин повышения стал рост цен на топливо, техобслуживание транспорта и страховку. По словам и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галины Шешиной, мэрия не может контролировать изменение стоимости проезда у коммерческих перевозчиков.

- Нерегулируемый тариф - норма в законодательстве, по которой стоимость перевозки определяет сам перевозчик с учетом затрат. О грядущем повышении организация должна оповестить жителей и департамент транспорта, - сказала на пресс-брифинге Галина Шешина.

В то же время увеличивать стоимость проезда на транспорте МУП «КТТУ» в Краснодаре не планируют.