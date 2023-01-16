В Анапе организуют четыре купели. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе для крещенских купаний организуют четыре купели. Традиционно праздник отмечается в ночь с 18 на 19 января и на протяжении всего дня 19 января.

- В этом году для омовений подготовлены 4 места: Центральный пляж, пляж «Высокий берег», Центральный пляж станицы Благовещенской. Также купель на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма, - сообщили в мэрии Анапы.

Оборудованные купели будут работать с 19:00 18 января до 2:00 19 января. На месте будут дежурить спасатели и медики.

Кроме того, в местах омовения установят кабинки для переодевания и организуют торговые точки с горячим чаем и выпечкой.