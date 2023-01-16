Зимний фестиваль искусств в Сочи откроется совместным концертом Башмета и Гергиева

Башмет и Гергиев дадут совместный концерт. Фото: пресс-служба Зимнего фестиваля искусств в Сочи

В Сочи с 15 по 27 февраля пройдет Зимний международный фестиваль искусств народного артиста СССР Юрия Башмета. Ценители симфонической музыки с нетерпением ждут культурного события, тем более, что на днях стала известна программа. Фестиваль откроется совместным концертом Юрия Башмета и Валерия Гергиева.

- Концерт в Сочи у нас совместный будет на фестивале. А что именно, я не могу рассказать, - цитирует маэстро ТАСС.

Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 2008 года. За годы он стал знаковым культурным событием. На сцене Зимнего театра выступят ведущие звезды как российской, так и мировой сцены.