Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды16 января 2023 15:07

Зимний фестиваль искусств в Сочи откроется совместным концертом Башмета и Гергиева

Подробности выступления маэстро держат в тайне
Евгения ХАЛИКОВА
Башмет и Гергиев дадут совместный концерт. Фото: пресс-служба Зимнего фестиваля искусств в Сочи

Башмет и Гергиев дадут совместный концерт. Фото: пресс-служба Зимнего фестиваля искусств в Сочи

В Сочи с 15 по 27 февраля пройдет Зимний международный фестиваль искусств народного артиста СССР Юрия Башмета. Ценители симфонической музыки с нетерпением ждут культурного события, тем более, что на днях стала известна программа. Фестиваль откроется совместным концертом Юрия Башмета и Валерия Гергиева.

- Концерт в Сочи у нас совместный будет на фестивале. А что именно, я не могу рассказать, - цитирует маэстро ТАСС.

Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 2008 года. За годы он стал знаковым культурным событием. На сцене Зимнего театра выступят ведущие звезды как российской, так и мировой сцены.