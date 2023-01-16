На Кубани финансист поселковой администрации незаконно начислила себе 300 тысяч рублей

Финансист поселковой администрации сама себе увеличила зарплату. Фото: Даниил ОПАРИН

Начальница финансово-экономического отдела Федоровского сельского поселения очень любила свою работу и деньги. Однако, размер заработной платы женщину не устраивал, а увольняться не хотелось. Тогда финансовая начальница решила исправить ситуацию и путем махинаций увеличила трудовые доходы на несколько сотен тысяч рублей. Но путь к обогащению оказался незаконным и привлек внимание прокуратуры Абинского района.

- Установлено, что в 2022 году начальник финансово-экономического отдела администрации Федоровского сельского поселения, используя свое служебное положение, изготовила подложные реестры на выплату себе заработной платы. В них она указала несоответствующие действительности, завышенные суммы денежных средств, после чего подписала их чужой электронной подписью, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате противоправных действий бюджету поселения причинен ущерб на сумму более 300 тыс. руб. В отношении сотрудницы администрации Федоровского сельского поселения возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.