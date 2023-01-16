В Краснодаре отремонтировали ЛОР-центр больницы скорой медицинской помощи

В Краснодаре после капремонта открылся ЛОР-центр больницы скорой медицинской помощи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре после ремонта открыли ЛОР-центр больницы скорой медицинской помощи. Отделение изменилось не только внешне. Если раньше здесь могли лечить только 35 пациентов, то теперь количество коек выросло до 60.

- Обновленный ЛОР-центр полностью укомплектовали современным медицинским оборудованием. Теперь вместо одной операционной – три. – рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Также в оториноларингологическом центре появились шесть одноместных палат матери и ребенка. Все они оснащены отдельными душевыми и санитарными комнатами. Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи – крупнейшее на Кубани многопрофильное лечебное объединение. Здесь ведут прием не только жителей краевого центра, но и приезжающих их других городов и районов.