В региональном этапе всероссийской олимпиады по экономике участвовали 188 школьников Кубани

На Кубани состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады по экономике. В нем приняли участие 188 учащихся 9-11 классов из 38 муниципалитетов. Ребятам предстояло преодолеть два тура: пройти тестовые задания и решить четыре задачи.

- Предварительные результаты, а также видеозаписи разбора заданий будут опубликованы 20 января в личных кабинетах школьников. Участники, набравшие проходной балл, представят Кубань в финале олимпиады, - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Всероссийская олимпиада – самое масштабное интеллектуальное соревнование школьников. Дипломы победителей и призеров дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. В региональном этапе олимпиады участвуют порядка 4,5 тысячи кубанских школьников.