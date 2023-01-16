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НовостиОбщество16 января 2023 17:33

В региональном этапе всероссийской олимпиады по экономике участвовали 188 школьников Кубани

Финал интеллектуальных соревнований состоится в марте 2023 года
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады по экономике. В нем приняли участие 188 учащихся 9-11 классов из 38 муниципалитетов. Ребятам предстояло преодолеть два тура: пройти тестовые задания и решить четыре задачи.

- Предварительные результаты, а также видеозаписи разбора заданий будут опубликованы 20 января в личных кабинетах школьников. Участники, набравшие проходной балл, представят Кубань в финале олимпиады, - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Всероссийская олимпиада – самое масштабное интеллектуальное соревнование школьников. Дипломы победителей и призеров дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. В региональном этапе олимпиады участвуют порядка 4,5 тысячи кубанских школьников.