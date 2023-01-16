На Кубани в 2022 году продали более 300 млн литров алкоголя

Количество алкоголиков на Кубани снизилось. Фото: пресс-службы департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

В магазинах Краснодарского края в 2022 году было продано более 300 млн. литров алкогольной продукции. В том числе 90,7 млн литров алкоголя местного производства, что составило 29,3% от общего объема.

- По сравнению с 2021 годом розничная продажа алкогольной продукции выросла на 3,62%, то есть год назад в алкомаркетах и магазинах Кубани было реализовано 298,6 млн литров, - рассказали в пресс-службе краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя.

Как оказалось, наибольшим спросом у населения Кубани пользовались пиво и пивные напитки. Пенного продукта было реализовано 228 млн литров, а это 73,7% от общего объема. Второе место по потреблению заняли «тихие» вина - 10,25%. На третьей строчке разместилась водка, крепкий алкоголь выбрали 8,8% покупателей. При этом, потребление алкоголя на человека в 2022 году в Краснодарском крае оказалось ниже, чем в 2021 году в среднем по стране на 15,6%.