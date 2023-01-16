С начала 2023 года жители Адыгеи отдали кибермошенникам более 2 млн рублей

Сотрудники полиции каждый день принимали заявления от обманутых граждан. Фото: пресс-службы ГУ МВД по республике Адыгее

Кибермошенники не стали устраивать себе новогодние каникулы, а наоборот, с удвоенной силой обманывали граждан. С начала 2023 года 14 жителей Адыгеи стали жертвами телефонных преступников, то есть сотрудники полиции практически каждый день регистрировали новое заявление о мошенничестве. Самый резонансный случай, по словам республиканских полицейских, произошел как раз в период новогодних праздников.

- 56-летний местный житель принял звонок от неизвестных, которые убедили его оформить кредит и перечислить полученную сумму на «безопасный» счет. Таким образом, мужчина, якобы, защищался от аферистов. В действительности, он добровольно перевел им более 630 тысяч, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике Адыгее.

Аналогичным образом потеряла 150 тысяч рублей и 57-летняя жительница Майкопского района, а 23-летняя девушка из Красногвардейского района добровольно отдала воришкам 240 тысяч рублей. В общей сложности, за первую половину января, у жителей республики кибермошенники украли более 2 млн рублей.