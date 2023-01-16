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НовостиОбщество16 января 2023 18:41

Приклеили к столбу с секс-игрушкой в спине. Полиция Новороссийска нашла участников скандального перформанса

В Новороссийске задержали участников секс-перформанса
Евгения ХАЛИКОВА
В Новороссийске полицейские нашли подростков, устроивший скандальный перформанс.

В Новороссийске полицейские нашли подростков, устроивший скандальный перформанс.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Новороссийска возмутил скандальный перформанс, который случился еще 15 января. Компания подростков примотала друга скотчем к фонарному столбу на улице Дзержинского. Это еще не все подробности странного поступка парней. К спине примотанного липкой лентой товарища они зачем-то прикрепили игрушку из секс-шопа. Видео с перформансом попало в соцсети и привлекло внимание не только общественности. За дело взялись и сотрудники полиции города-героя.

- В настоящее время сотрудниками полиции установлены участники инцидента, молодые люди доставлены в отдел Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску, - сообщили в УМВД России по Новороссийску.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить, зачем молодой человек с секс-игрушкой на спине оказался примотанным к столбу. Так как авторы скандальной выходки – несовершеннолетние, то они будут взяты на учет.