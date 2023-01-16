На территории специального учебного центра «Кубань» проводили в зону СВО более сотни казаков

Казаки-добровольцы проходят обучение у опытных инструкторов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Более сотни кубанских казаков отправились выполнять боевые задачи в зону специальной военной операции. Торжественная церемония отправки прошла на территории специального учебного центра «Кубань».

- Все казаки получили соответствующую подготовку и имеют необходимую экипировку. Также, несколько десятков операторов беспилотных летательных аппаратов закончили учебу в майкопском филиале специального учебного центра и уже направлены на передовую. Всего сейчас зоне СВО находятся 3,7 тысяч казаков Кубанского казачьего войска, - рассказал вице-губернатор региона, атаман войска Александр Власов.

Обучением добровольцев занимаются опытные инструкторы. Казаки проходят занятия по тактической, разведывательной, инженерной, огневой и военно-медицинской подготовке.