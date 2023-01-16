Врачи Новороссийска каждую субботу устраивают прогулки со своими пациентами

В Новороссийске проходят "Прогулки с врачом". Фото: ГБУЗ ГБ №1 г. Новороссийска.

В Новороссийске врачи не только ставят диагнозы и назначают лечение, они также проводят обзорные экскурсии по городу. В рамках реализации муниципального проекта «Новороссийск – город здоровья» здесь появилась необычная практика «Прогулка с врачом». Каждую субботу городские эскулапы перевоплощаются в экскурсоводов.

- В ходе «Прогулки с врачом» участники акции вместе с организаторами идут пешком по известным городским маршрутам. Специалисты медицинских учреждений города знакомят всех желающих с техникой скандинавской ходьбы и консультируют по вопросам здорового образа жизни, - рассказали в пресс-службе администрации города-героя Новороссийска.

Одну из последних экскурсий провел врач ЛФК неврологического отделения Тигран Петросян. Участники сначала размяли мышцы и выполнили упражнения адаптивной гимнастики, а затем во время пешей прогулки прослушали лекцию о правильном питании и пользе ежедневных физических нагрузок.