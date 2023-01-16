Туроператоры досрочно свернут акцию раннего бронирования курортов Кубани

Туроператоры свернут акцию раннего бронирования курортов Юга России раньше обычного. Фото: atorus.ru

Туроператоры готовятся досрочно завершить акцию раннего бронирования кубанских курортов. Купить со скидками места в отелях Черноморского побережья возможно будет до конца января-февраля, хотя еще несколько лет назад льготный период растягивался до марта и даже апреля.

- На протяжении минимум 10 допандемийных лет акция раннего бронирования курортов Юга России у туроператоров завершалась 31 марта.

Но с 2021-2022 годах акции раннего бронирования стали сокращаться из-за пересечения с акциями кешбэка за туры по России. Туроператорам стало невыгодно дополнительно стимулировать спрос. Поэтому акции решили завершать до марта, - высказал мнение вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

В ассоциации туроператоров России рассказали, что в 2023 году только 3% отелей дали скидку для раннего бронирования. Для примера, в 2022 году таких было около 10%. Специалисты считают, что прошлый сезон был весьма хорошим, поэтому отельеры не видит необходимости стимулировать спрос снижением цены. Для туристов это может означать только одно - исчезновении скидок и переход отелей на более жесткие условия оплаты.