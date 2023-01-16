В Успенском районе полицейские остановили грузовик с 18 тоннами поддельного вина

На Кубани проселки незаконный оборот алкоголя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Успенском районе дежурная проверка документов обернулась раскрытием бутлегерской сети. Сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль «Скания» c полуприцепом. Грузовиком управлял 46-летний житель Саратовской области. В результате осмотра автомобиля полицейские обнаружили в полуприцепе кеги с алкоголем.

- Водитель объяснил, что перевозит вино и предоставил документы на груз. Однако, при проверке документов сотрудники полиции установили, что в базе ЕГАИС Росалкогольрегулирования нет данных по это поставке алкогольной продукции. В связи с чем товарно-транспортная накладная не соответствует действительности и является подделкой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что мужчина перевозил 18 тонн поддельного вина. Водителя и автомобиль с грузом доставили в Отдел МВД России по Успенскому району для проведения дальнейшего разбирательства.