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НовостиПроисшествия16 января 2023 20:06

В Успенском районе полицейские остановили грузовик с 18 тоннами поддельного вина

Стражи порядка хотели проверить документы водителя, но в итоге обнаружили контрафактный товар
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани проселки незаконный оборот алкоголя.

На Кубани проселки незаконный оборот алкоголя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Успенском районе дежурная проверка документов обернулась раскрытием бутлегерской сети. Сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль «Скания» c полуприцепом. Грузовиком управлял 46-летний житель Саратовской области. В результате осмотра автомобиля полицейские обнаружили в полуприцепе кеги с алкоголем.

- Водитель объяснил, что перевозит вино и предоставил документы на груз. Однако, при проверке документов сотрудники полиции установили, что в базе ЕГАИС Росалкогольрегулирования нет данных по это поставке алкогольной продукции. В связи с чем товарно-транспортная накладная не соответствует действительности и является подделкой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что мужчина перевозил 18 тонн поддельного вина. Водителя и автомобиль с грузом доставили в Отдел МВД России по Успенскому району для проведения дальнейшего разбирательства.