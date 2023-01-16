Аномально теплая зима может погубить экзотические магнолии в Сочи

В Сочи назвали растение, которое может погибнуть из-за непогоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необычно теплая даже для субтропического Сочи может стать губительной для экзотических растений. Жаркое солнце провоцирует ранее цветение. Хотя этот сезонный обман может быть очень опасен, рассказали журналисты РИА Новости.

- Синоптики прогнозируют потепление к 18 января до 15 градусов. Но угрожающим фактором тут выступят температурные качели, когда плюс сменяется заморозками. Так было в 2022 году, когда из-за теплой погоды расцвела сирень, но с наступлением холодов растения замерзли. Поэтому предстоящей весной не стоит ожидать обилия этих цветов на курорте, - цитирует издание ведущего научного сотрудника ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галину Солтани.

Такая же судьба может ожидать и магнолии. По словам эксперта из-за перепадов температуры, зимой, Сочи рискует остаться без этих экзотических цветов.

Напомним, что из-за разгулявшейся не на шутку погоды в Геленджике в январе зацвел миндаль.