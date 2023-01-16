Проезд в муниципальном общественном транспорте Краснодара не вырастет до лета

В Краснодаре цены на проезд в трамваях и автобусах не вырастут до лета. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре пять коммерческих перевозчиков заявили о решении увеличить стоимость проезда. С 24 января цена билета на одну поездку по 27 городским маршрутам вырастет с 35 рублей до 40. Прогнозируется, что до конца января аналогично поступят и остальные коммерческие перевозчики.

— Нерегулируемый тариф — норма в законодательстве, по которой стоимость перевозки определяет сам перевозчик с учетом затрат. О грядущем повышении организация должна оповестить жителей и департамент транспорта, — рассказала и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

В Краснодаре перевозкой горожан на общественном транспорте занимаются 25 коммерческих перевозчиков. Они обслуживают 82 из 92 автобусных маршрутов.

Власти Краснодара заверили, что не последуют примеру частных перевозчиков и не станут задирать стоимость проезда в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах. По крайней мере, цены в общественном транспорте МУП «КТТУ» не изменятся до лета 2023 года.