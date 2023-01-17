В Краснодаре планируется масштабная модернизация ливневой системы

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В 2023 году в Краснодаре запланирована масштабная реконструкция ливневок. В городе также прочистят как минимум 150 км сетей.
- Например, ливневки построят по улице Дмитриевская Дамба от Горького до Суворова. Она поможет решить проблему с подтоплениями, - сообщили в мэрии города.
Сейчас на стадии проектирования находятся ливневые канализации по адресам
- улица Беговая от Бульвара Строителей до Заречной;
- улица Садовая и Шевченко в Пашковском жилом массиве;
- улица Братьев Дроздовых от дома № 29 до Вишняковой;
- 1-й проезд Айвазовского от дома № 23 до улице Свободной;
- улица Таманская от дома № 159/1 по Таманской до Ставропольской
Кроме этого, проектируются канализации отводящих ливневых стоков от домов № 3, 5 по улице 2-я Пятилетка и дома № 125/1 по Ставропольской.
Также в первом квартале планируется разработать проект по строительству сетей ливневой канализации в поселке Северном.