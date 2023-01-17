В школах Кубани в 2023 году откроют 67 «Точек роста»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают создавать образовательные центры на базе школ. В этом году откроется 67 «Точек роста». Кроме этого, в Лабинском районе появится школьный «Кванториум».

- За пять лет на Кубани открылись 465 «Точек роста». Они появляются в школах сельской местности и в городах с населением до 50 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края

Новые центры в школах оснащают цифровыми лабораториями по физике, химии и биологии, интерактивными комплексами, 3D-принтерами, оборудованием для медиастудий и обучающими тренажерами.

В «Точках роста» школьники могут заниматься дополнительной деятельностью: играть в шахматы, создавать проекты или медиапродукты.

«Кванториумы» работают в Краснодаре и Новороссийске на базе учреждений дополнительного образования, а также в Ейске и Анапе – на базе школ. В регионе есть еще 4 мобильных "Кванториума, которые выезжают в сельские школы.