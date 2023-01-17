Мэрия остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском

Фото: krd.ru

Жители поселка Краснодарского пожаловались в мэрию города на незаконную рубку деревьев на районе пересечения улиц Сорока и Кирилла Россинского. Сотрудники администрации провели проверку и остановили нарушителей.

- Участок, где срубили деревья, находится в частной собственности. Владельцу выдавался документ о вырубке шести аварийных деревьев и формовочной обрезке еще 22. Но при проверке выяснилось, что удалены были 12 деревьев - что вдвое превышает число аварийных, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: krd.ru

Все материалы проверки зафиксированы и переданы полиции. Нарушителей привлекут к ответственности.