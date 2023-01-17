В Адыгее возведут 13 водозаборных объектов за 308 млн рублей

В Адыгее в 203 году возведут 13 водозаборных объектов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Адыгее возведут 13 водозаборных объектов за 308 миллионов рублей. Также завершат строительство объекта в хуторе Шевченко, проведут реконструкцию водопроводной сети в ауле Уляп. Отремонтируют пять объектов в ауле Козет, три – в ауле Тахтамукай. Реконструируют узел водозаборных сооружений в ауле Гатлукай и Адыгейске и в хуторе Гражданском.

- По всем объектам, запланированным на 2023 год, с Минстроем России заключено соответствующее соглашение. Их реализацию намечено начать в марте этого года, - сообщил начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности Минстроя Адыгеи Тимуркан Химишев.

Уточняется, что в канун нового года в Адыгее сдали в эксплуатацию все семь объектов, которые планировали реализовать в 2022 году.