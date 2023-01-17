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НовостиОбщество17 января 2023 6:06

Сход лавин прогнозируют в горах Сочи

Потоки снега могут сходить на высоте более 1,5 тысячи метров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Потоки снега могут сходить до конца 22 января.

Потоки снега могут сходить до конца 22 января.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС прогнозируют сход лавин в горах Сочи. Лавиноопасность наблюдается на высоте более 1,5 тысячи метров. Потоки снега могут сходить до конца 22 января.

- Лавинная опасность в течение недели также объявлена в Карачаево-Черкессии. Там вероятность схода лавин возможна в горах на высоте от 2,5 тысяч метров, - сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС России.

Что делать, если вы все-таки попали под лавину? Спасатели МЧС дают совет вести себя, как в бурной руке. Необходимо двигаться в сторону «берега», но не под прямым углом, а под острым, по ходу движения.