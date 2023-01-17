Сход лавин прогнозируют в горах Сочи

Потоки снега могут сходить до конца 22 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС прогнозируют сход лавин в горах Сочи. Лавиноопасность наблюдается на высоте более 1,5 тысячи метров. Потоки снега могут сходить до конца 22 января.

- Лавинная опасность в течение недели также объявлена в Карачаево-Черкессии. Там вероятность схода лавин возможна в горах на высоте от 2,5 тысяч метров, - сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС России.

Что делать, если вы все-таки попали под лавину? Спасатели МЧС дают совет вести себя, как в бурной руке. Необходимо двигаться в сторону «берега», но не под прямым углом, а под острым, по ходу движения.