Морское маршрутное такси запустят в Сочи

При запуске морского маршрутного такси могут возникнуть сложности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи планируют запустить морское маршрутное такси. Данная идея возникла после проекта о строительстве яхтенных марин. На строительство будет выделено не менее 1 трлн рублей.

- Создание марин важно потому, что только они могут обеспечить безопасную высадку и посадку пассажиров в случае возникновении неблагоприятных погодных условий — волнения на море, - рассказала член Союза архитекторов РФ Ольга Шебзухова.

При запуске морского маршрутного такси могут возникнуть сложности. В Сочи отсутствует нормативная база по размещению заправок для маломерных судов. А инвесторов пугает высокая стоимость реализация данного проекта.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в СССР на курорте уже запускали морские маршрутки. Но в 90-х годах они исчезли.