В МЧС Адыгеи назвали безопасную для человека толщину льда

В МЧС Адыгеи назвали при какой толщине льда можно выходить на водоем. Фото: ГУ МЧС по РА

В Адыгее инспекторы Госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России продолжают патрулировать водоемы. Они проводят беседы с населением, во время которых напоминают об опасности нахождения на тонком льду.

- В нашем регионе лед в основном бывает тонкий. Это делает его крайне опасным. Так, накануне под лед провалились 5 человек. К счастью, обошлось без жертв. За прошедшие выходные на территории региона выведено из тонкого льда более 150 любителей подледного лова и просто любопытных граждан, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РА.

Уточняется, что безопасным для человека считается лед толщиной более 10 сантиметров. Переходить пешком через водоем можно при толщине льда 15 сантиметров и более, а кататься группами при 25 сантиметрах.