Новую ярмарку в Центральном районе Сочи откроют 21 января

Специалисты построили подпорную стену и заменили асфальтное покрытие. Фото: МЦУ Сочи

В Центральном районе Сочи завершают модернизацию ярмарки на улице Дагомысской. На данный момент, здесь установили 16 новых арочных шатров. Специалисты построили подпорную стену и заменили асфальтное покрытие.

- Также произведено кронирование и спил аварийных деревьев. Кроме того, восстановлено около 500 квадратных метров газонов, - сообщили в пресс-службе МУЦ Сочи.

На территории ярмарки расположение восемь осветительных опор. Здесь же выделили парковочное место для автомобилей. На территории новой рамки установили душ и туалет.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, завершается завоз торгового, холодильного оборудования и распределяются рабочие места. Открытие ярмарки запланировано 21 января.