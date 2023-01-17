Безопасность в крещенские купания в Краснодаре обеспечат почти 100 сотрудников различных служб

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В Краснодаре в ночь на 19 января будет оборудовано девять мест для крещенских купаний. Безопасность обеспечат почти 100 сотрудников служб: возле водоемов будут дежурить медики, спасатели и полицейские.

- Накануне крещенских купаний водолазы обследуют дно водоемов. В настоящее время на местах идет работа по обустройству мобильных пунктов обогрева, установке палаток для переодевания, организации освещения купелей, - сообщили в мэрии города.

Дополнительно при организации омовений в местах крещенских купаний примут участие не менее 30 казаков хуторских и станичных казачьих обществ Екатеринодарского районного казачьего общества. Кроме этого, будут дежурить спасательные отряды «Кубань» - СПАС», добавили в администрации.

Все места купаний приведут в надлежащее санитарное состояние. Территории обследуют взрывотехники и кинологи. В местах возможных неорганизованных купаний 18 и 19 января будут выставлены дополнительные отряды из сотрудников ППС.

На время проведения крещенских богослужений в местах, где ожидается наибольшее количество прихожан, будут установлены рамочные искатели на входах. Такое оборудование появится при входе в храм Рождества Христова на улице Рождественская набережная, 1, Свято-Екатерининский кафедральный собор на улице Коммунаров, 52, Свято-Троицкий собор на улицеФрунзе, 65, Свято-Сергиевский храм на улице Гаврилова, 96/1 и храм Святого Духа на улице Сормовской, 12 б.