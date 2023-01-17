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НовостиОбщество17 января 2023 7:27

Российский инвестфорум в Сочи отменяют четвертый год подряд

В последний раз форум планировали провести в 2022 году
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В 2023 году причиной отмены форума называли политическую обстановку.

В 2023 году причиной отмены форума называли политическую обстановку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи четыре года назад на постоянной основе проводили российский инвестиционный форум. Однако в 2023 году его вновь отменили.

В фонде «Росконгресс» не зарегистрировано заявок на застройку стендов на РИФ в этом году. В последний раз форум планировали организовать в 2022 году. Однако его отменили. На данный момент, о предстоящем мероприятии информации нет.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, форум откладывали из-за вспышки коронавируса. В 2023 году причиной отмены называли политическую обстановку.