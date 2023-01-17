Российский инвестфорум в Сочи отменяют четвертый год подряд

В 2023 году причиной отмены форума называли политическую обстановку.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Сочи четыре года назад на постоянной основе проводили российский инвестиционный форум. Однако в 2023 году его вновь отменили.
В фонде «Росконгресс» не зарегистрировано заявок на застройку стендов на РИФ в этом году. В последний раз форум планировали организовать в 2022 году. Однако его отменили. На данный момент, о предстоящем мероприятии информации нет.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, форум откладывали из-за вспышки коронавируса. В 2023 году причиной отмены называли политическую обстановку.