Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани17 января 2023 7:28

Туроператоры досрочно закроют акцию раннего бронирования отдыха в Анапе

Места в отелях со скидками можно будет купить до конца февраля
Мария ЧАЛАЯ
Акцию раннего бронирования закроют досрочно

Акцию раннего бронирования закроют досрочно

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Туроператоры досрочно закроют акцию раннего бронирования отдыха в Анапе. Места в отелях со скидками можно будет купить до конца февраля. Ранее льготный период растягивался до марта – апреля.

- С 2021-2022 годах акции раннего бронирования стали пересекаться с акциями кешбэка за туры по стране. Туроператорам невыгодно дополнительно стимулировать спрос. Поэтому акции решили завершать до марта, - сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Теперь скидок для туристов будет немного меньше. Отели перейдут на более жесткие условия оплаты проживания.