Акцию раннего бронирования закроют досрочно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Туроператоры досрочно закроют акцию раннего бронирования отдыха в Анапе. Места в отелях со скидками можно будет купить до конца февраля. Ранее льготный период растягивался до марта – апреля.

- С 2021-2022 годах акции раннего бронирования стали пересекаться с акциями кешбэка за туры по стране. Туроператорам невыгодно дополнительно стимулировать спрос. Поэтому акции решили завершать до марта, - сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Теперь скидок для туристов будет немного меньше. Отели перейдут на более жесткие условия оплаты проживания.